Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров призвал жителей оккупированного Крыма не принимать участие в голосовании на президентских выборах в России. Умеров: Всех живущих в Крыму прошу не ходить сегодня на выборы, лучше сходите друг к другу в гости Фото: Саид Исмагилов / Facebook "Крым – Украина! Из за проведения выборов президента России в Крыму, есть все основания считать Путина не легитимным президентом! Всех живущих в Крыму прошу не ходить сегодня на выборы, лучше сходите друг к другу в гости, пожарьте чебуреки, и чтобы запах стоял... Выберите чебурек!" – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2586570954921095&id=100007046477228 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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