Украинцам начали приходить извещения о лишении льгот на оплату коммунальных услуг.

В украинском правительстве говорят, что причина лишения льгот - это превышение дохода граждан над налоговой социальной нормой. При этом, украинцам советуют воспользоваться субсидией.

Как объясняет вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко, уже два года в Украине существует правило - люди получают скидки на коммуналку, оформляя субсидию или пользуясь льготами.

"Совмещать эти два метода нельзя. Если вы получали скидку на оплату коммунальных услуг потому, что вы - чернобылец или ветеран войны, то претендовать на субсидию вы не могли. Сейчас доходы граждан изменились, изменился прожиточный минимум. Поэтому, если вам пришло письмо, что вы лишены льгот, то не отчаивайтесь. Идите и оформляйте себе субсидию. Также, местные власти, в порядке исключения, могут принимать решения по конкретным ситуациям и помогать людям. Например, если одинокий человек имеет большую жилплощадь, то нужно обратиться в местные соцорганы и получить помощь. Они могут это решать", – отметил чиновник.

Льготы отменили для большинства льготников. Они перечислены в постановлении Кабмина №389 и касаются бывших правоохранителей, чернобыльцев, участников войн (в том числе участников АТО), детей войны, бывших бюджетников, которые работали в сельской местности, жертв нацистских преследований, ветеранов труда. Все они получали право на льготную оплату коммунальных услуг, плату за телефон и на установку квартирного телефона.

При этом, новые изменения коснулись больше только пенсионеров.

"Именно им повысили пенсии, и таким образом изменились их доходы. Особенно могут пострадать одинокие пенсионеры, потому что им не с кем поделить расходы. Если живут два пенсионера или в квартире есть студент, несовершеннолетний, то они потеряют меньше", – уточняет экономический знаток Александр Охрименко.