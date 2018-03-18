Ночью 17 марта авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила первый в 2018 году новый самолет с завода. Boeing 737-800 с бортовым номером UR-UIC приземлился в Борисполе в пятницу в 22:29.

svodka.net/

Воздушное судно прибыло перегоночным рейсом PS 7378 из Сиэтла. Как свидетельствуют данные flightradar24, самолет совершил посадку в Рейкьявике для дозаправки, информирует svodka.net.

Напомним, в прошлый раз новый Boeing 737-800 с завода в парк МАУ поступил в конце 2017 года — тогда флот компании пополнил самолет со специальной регистрацией UR-UIA (последние три буквы — аббревиатура названия авиакомпании на английском языке).

Как известно, до конца года МАУ рассчитывает получить еще два самолета этого типа с завода. Озвученные ранее планы авиаперевозчика предусматривают, что в этом году флот будет пополнен двумя региональными самолетами Embraer 190, шестью Boeing 737-800 и четырьмя Boeing 777-200ER.

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