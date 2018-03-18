В воскресенье, 18 марта, правоохранительные органы не пускают к зданию посольства России в Киеве желающих проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Известно, что всем прибывшим к избирательному участку желающим сделать выбор на голосовании полиция объясняют, что в здание пускают только сотрудников дипучреждения.

Кроме этого, посольство РФ в Украине в Twitter сообщило, что "сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно".

Националисты продолжают пикетировать российские посольства в Киеве и Харькове, где должны быть открыты избирательные участки, а в Одессе полиция заблокировала здание дипконсульства РФ.

Здание посольства Украины в Киеве усиленно охраняют правоохранители. В настоящее время обстановка спокойная. В квартале есть наблюдатели СММ ОБСЕ.

В Харькове активисты "ВО Свобода", "Правого сектора", "Нацкорпуса" и других националистических организаций начали пикет перед генеральным консульством России.

Перед входом установлены щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы на крови" и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Отмечается, что здание оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции, а движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

В Одессе полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства. Проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов. С утра представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства не было.

Открылся ли участок для голосования пока не известно, поскольку в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

В то же время во Львове националисты блокируют городское консульство РФ. Активисты сообщили, что намерены стоят под зданием до 20:00.

Как сообщал svodka.net, выборы президента в Центральном регионе РФ стартовали в 7:00 по киевскому времени. Первые избирательные участки на территории России открылись еще в 22:00 по киевскому времени 17 марта - на Камчатке и Чукотке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира