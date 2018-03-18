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Выборы Путина: посольство РФ в Киеве усиленно охраняют
18.03.2018 11:02
Выборы Путина: посольство РФ в Киеве усиленно охраняют По теме:

Здание посольства России в в воскресенье, в день выборов президента , усиленно охраняют правоохранители.

Как передает "", в настоящее время обстановка спокойная, передает .

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

По состоянию на 8.30 возле ограждения, выставленного правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства Росси, собралось около сотни активистов националистических движений. Молодые люди держат в руках флаги "", Национального корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствует около 30 человек с символикой национальных дружин.
Собравшиеся пока никаких действий не принимают. В квартале присутствует большое количество правоохранителей. Также есть наблюдатели СММ .

дружин.


Из автомобиля с колонками звучит патриотическая музыка. Пикетчики выставили фотографии, на которых изображены действия в Грузии и Украине.







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