Полиция ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными заборами, из-за митинга националистов под посольством России. Об этом сообщает 112.ua.

Митингующие держат руках флаги "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора".

Митинг на данный момент проходит без происшествий.

Воздухофлотский перекрыт с двух сторон, также перекрыт выезд на него с ул. Урицкого и ул. Липковского.

Напомним, полиция проверяет информацию о минировании территории возле консульства России в Одессе.

В российском посольстве в Киеве прокомментировали ситуацию на избирательном участке, где сегодня должны выбирать президента России.

О ситуации на избирательном участке дипмиссия написала в Twitter.

В посольстве РФ сообщили, что избирательный участок открыли, сейчас на нем голосуют сотрудники дипломатической миссии. Остальных граждан РФ на территорию участка пока не пропускают. Квартал с посольством оцеплен полицией.

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