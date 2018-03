Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование его связей с РФ, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основывалось на досье, которое якобы оплатила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Расследование Мюллера не должно было никогда начинаться Фото: EPA "Расследование Мюллера не должно было никогда начинаться, потому что не было никакого сговора, и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, оплаченном нечестной Хиллари (соперница Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. – ) и Национальным комитетом Демократической партии, также безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией. Охота на ведьм", – написал американский президент. The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г. В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября республиканец Трамп был избран президентом США. 10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.20 января 2017 года Трамп официально вступил в должность.В мае Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом Трампа.25 октября 2017 года издание The Washington Post сообщило, что штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии финансировали расследование компании Fusion GPS о связях бывшего кандидата от Республиканской партии, нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией. Трамп назвал такую информацию "позором". По его словам, досье является "полностью фейковым и выглядит как роман".В январе 2018 года глава Белого дома заявил, что готов под присягой дать показания по указанному делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года было сша президент что Теги: мир