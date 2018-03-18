На севере страны выпадет небольшой снег, столбик термометра днем ​​упадет до -9 градусов, ночью от -10 до -15 градусов.

В западных, центральных и восточных областях днем ​​и ночью пройдет сильный снег, температура днем ​​от -3 до -8 градусов, ночью от -6 до -12 градусов. В Закарпатской области сильный снег, днем ​​от -1 до -3, ночью от -2 до -4 градусов.

На юге Украины осадки ожидаются ночью, кое-где возможен сильный дождь. Средняя температура днем ​​составит от 0 до -3 градусов, ночью от -1 до -5.

В Крыму будет облачно с прояснениями, днем ​​до +14, ночью от +6 до +8 градусов.

Также ожидается снег и в столице, где днем ​​столбик термометра упадет до -9, ночью до -11 градусов.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира