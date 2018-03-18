|Синоптики снова пообещали Украине снежные завалы и мороз
|18.03.2018 11:11
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На севере страны выпадет небольшой снег, столбик термометра днем упадет до -9 градусов, ночью от -10 до -15 градусов.Автор: tsn.ua
В западных, центральных и восточных областях днем и ночью пройдет сильный снег, температура днем от -3 до -8 градусов, ночью от -6 до -12 градусов. В Закарпатской области сильный снег, днем от -1 до -3, ночью от -2 до -4 градусов.
На юге Украины осадки ожидаются ночью, кое-где возможен сильный дождь. Средняя температура днем составит от 0 до -3 градусов, ночью от -1 до -5.
В Крыму будет облачно с прояснениями, днем до +14, ночью от +6 до +8 градусов.
Также ожидается снег и в столице, где днем столбик термометра упадет до -9, ночью до -11 градусов.
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