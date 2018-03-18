На документе написано: «Путин — это: война, грабеж, нищета, ложь! Вон из Кремля».

Снимок публикует «МБХ».

Кроме того, в сети показывают много других случаев, когда бюллетень бросают испорченным. В частности, политолог и сторонник «ДНР» Константин Долгов показал, что также оставил надпись.

Правда, на своем документе написал: «За Харьков! За Донбасс! За Россию! За Советский Союз!..».

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