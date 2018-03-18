Участники митинга подчеркивают, что не допустят, чтобы граждане РФ смогли проголосовать на выборах президента этой страны.

Сотрудники правоохранительных органов не пропускают в помещение посольства РФ в Киеве на Водухофлотском проспекте граждан Российской Федерации, желающих проголосовать на президентских выборах. Как передает корреспондент УНИАН, у металлических рамок сотрудники Национальной полиции внимательно проверяют документы людей, желающих пройти к посольству.

В частности, они пропускают журналистов при наличии удостоверения, но людей с паспортами граждан РФ не пропускают. Правоохранители подчеркивают, что могут пропустить только людей с дипломатичесими паспортами. В то же время кореспонденту, удалось увидеть лишь два случая, когда человек с российским паспортом не был пропущен в помещенеи посольства. Пока не наблюдается большое количество людей, желающих прийти в посольство для голосования.

При этом растет количество активистов, выступающих против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Они установили усилительную аудиосистему, из которой играет украинская патриотическая музыка. У металлических рамок на проезжей части Воздухофлотского проспекта проводят митинг около 80 человек з флагами “Национального корпуса”, “Свободы”, “Правого сектора” и ОО “Сокол”. Также представители ВО “Свобода” установили небольшую палатку с агитационной продукцией. 5 активистов партии “Свобода” зажгли файеры. При этом правоохранители никак не препятствовали этому. Активисты окружили человека, пришедшего в посольство для голосования, и начали срашивать: “Не стыдно ли Вам идти голосовать?”, а также: “Кому принадлежит Крым?”. Однако этот гражданин РФ им не отвечает.

Участники митинга подчеркивают, что не допустят, чтобы граждане РФ смогли проголосовать на выборах президента этой страны. "Ни одного ворога, ни одного россиянина мы в посольство не пропустим", - заявил один из активистов. Также участники акци вешают на металлический забор огромные плакаты с протестом против выборов в оккупированом Крыму. В частности, на них написано: "Геть московських окупантів-холуїв!" и "Ні виборам Путіна в Україні!".

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах. В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства Российской Федерации в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, потому что проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.