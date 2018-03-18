



Хоча зараз не всі й пригадують, але у 1994 році відомі співаки Алла Пугачова та Філіп Кіркоров одружилися і навіть прожили у щасливому шлюбі 11 років.



Пригадати дату вирішила російська актриса і радіоведуча Алла Довлатова, виклавши на сторінці в Інстаграмі по-справжньому раритетні фото.



"15 березня - День відзначений двома дуже цікавими весіллями. У 1964 році в цей день одружилися кінозірка Елізабет Тейлор і Річард Бартон. А через 30 років в Росії відбулася не менш цікава весілля. У Санкт-Петербурзі в Палаці одружень на набережній Червоного Флоту (тепер Англійська набережна) зареєстрували свій шлюб Алла Пугачова і Філіп Кіркоров. Хоча 13 січня 1994 вони вже зіграли весілля в Москві, але мер міста Анатолій Олександрович Собчак зареєстрував їхній шлюб і в Санкт-Петербурзі. Я теж вийшла заміж в цьому легендарному Палаці одружень N1 і, хоч це було в 2007 році, там як і раніше всі співробітники з придихом і гордістю згадували весілля Алли і Філіпа", - написала Довлатова.





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