Отныне получить водительское удостоверение станет легче, поскольку можно подготовиться ко второму этапу практической части экзамена на вождение.

Сервисные центры обнародовали онлайн все маршруты, по которым составляется второй этап экзамена

Все схемы маршрутов были обновлены после пересмотра в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах, передает со ссылкой на «».

можно выбрать свой регион, удобный для сдачи экзамена территориальный сервисный центр и загрузить схемы маршрутов. За каждым сервисным центром закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые избираются экзаменатором перед проведением экзамена.

Первый этап проходит на площадке для обучения начальному управлению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения.

Порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, окончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр для допуска к экзаменам.

Напомним, что с 27 ноября 2017 года в Украине водительское удостоверение впервые выдается сроком на 2 года.

На сайте Главного сервисного центра можно подготовиться к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он идентичен экзамену, который сдается в сервисном центре . Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.

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