В активе сборной Украины на Паралимпиаде 2018 в южнокорейском Пхенчхане 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украина завоевала седьмое золото на Паралимпиаде в Пхенчхане Фото: EPA Это седьмое золото украинской сборной на Паралимпиаде 2018. Его завоевали Юрий Уткин, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко и Юлия Батенкова-Бауман.Как сообщает сайт Игр, первое место на Паралимпиаде 2018 завоевала сборная США, второе – спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, третье – сборная Канады. В активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Страна заняла шестое место в общем медальном зачете. Скриншот: paralympic.org Паралимпиада в Пхенчхане завершается 18 марта. Украину на Играх представлял 31 спортсмен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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