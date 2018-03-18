В активе сборной Украины на Паралимпиаде 2018 в южнокорейском
Пхенчхане 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь
бронзовых. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина завоевала седьмое золото на Паралимпиаде в Пхенчхане Фото:
EPA Это седьмое золото украинской сборной на Паралимпиаде 2018. Его
завоевали Юрий Уткин, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко и Юлия
Батенкова-Бауман.Как сообщает сайт Игр, первое место на
Паралимпиаде 2018 завоевала сборная США, второе – спортсмены,
выступающие под нейтральным флагом, третье – сборная
Канады. В активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь
серебряных и восемь бронзовых. Страна заняла шестое место в общем
медальном зачете.
Скриншот: paralympic.org
Паралимпиада в Пхенчхане завершается 18 марта. Украину на
Играх представлял 31 спортсмен.
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