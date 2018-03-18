Еще один военный получил ранения

Еще один военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществляет прикрытие и охрану КПВВ" Майорск ", пока по неизвестным причинам взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

Напомним, в результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года.