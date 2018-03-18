|Центр Киева оцепили полторы тысячи силовиков
|18.03.2018 11:44
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В местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.
Порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко в воскресенье, 18 марта, информирует svodka.net.
«Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства», — цитирует Крищенко пресс-служба МВД Украины.
Как уточнили в полиции, на улицах Киева дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.
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