Аналогичные меры безопасности приняты также близко консульств России во Львове, Харькове и Одессе

"Улица Воздухофлотская перекрыта, подступы к посольству России перекрыты. Собираются активисты против выборов РФ", - написал корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир в Twitter.

Аналогичные меры безопасности приняты также близко консульств России во Львове, Харькове и Одессе.

В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании улице Гагаринское плато, где находится консульство России. Отмечается, что анонимное сообщение поступило на номер 102. На месте работают наряды полиции, взрывотехники и кинологи, сообщает пресс-служба МВД.

"Укринформ" сообщает, что в восемь утра возле Посольства РФ в Украине, которое находится по адресу Воздухофлотский проспект, 27, активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и НВР "Правый сектор" начали 12-часовую акции протеста. Запад назвали - "Блокада посольства РФ".

Националисты планируют не пропускать желающих проголосовать внутрь посольства РФ. Таким образом они хотят донести гражданам РФ, что каждый из них априори поддерживает "захвата украинских земель".

Националисты планируют быть под стенами посольства РФ до восьми вечера, пока не завершится голосования. На два часа дня они планируют провести перформанс - символически открыть "памятник Путину".

Напомним, сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.

В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

В свою очередь, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.