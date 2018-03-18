В Харькове неизвестные изрисовали припаркованный близко от здания Генерального консульства РФ автомобиль. Неизвестные оставили надписи на заднем стекле и по бокам автомобиля Фото: mediaport.ua Надписи и изображение украинского полуострова нанесли на заднее стекло и по бокам посольского автомобиля Volkswagen.Сегодня возле Генерального консульства РФ на улице Максимилиановской в Харькове проходит акция протеста организаций "Правый сектор" и ВО "Свобода". Активисты принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске президента России Владимира Путина.Вход в здание охраняют несколько десятков полицейских.Паблик "Корень в квадрате" сообщил в Twitter, что желающих проголосовать на выборах президента РФ у консульства в Харькове "минимум".Проголосовать пришел 75-летний гражданин РФ, который рассказал журналистам, что хотел отдать голос за кандидата от КПРФ Павла Грудинина и не знал, что консульство закрыто. "Если бы голосовал, то за Грудинина. Он - производитель".Дедушке Коле 75 лет. Его не пустили в консульство РФ в #Харьков голосовать. pic.twitter.com/ntW36ky4Jd — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 18 березня 2018 р. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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