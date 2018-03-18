--- У Путина, - больше, чем у Трампа

--- У Америки довольно сил и терпения, но если её вынудят защищать себя, или союзников, у нас не останется другого выбора кроме полного уничтожения Северной Кореи

--- Эта ракета – не могу даже подобрать нужного слова... она просто сногсшибательна. Прежним методам ведения боевых действий на море – каюк!

--- Терпение и сконцентрированность намного более важны в этой войне за будущее нашей планеты, чем мгновенная реакция на каждый чих ГлавВампиров. «Пациента» надо возвращать к реальности постепенно, шаг за шагом....

Слова первой (вольной) цитаты взяты из журнала “Foreign Policy” (одним из основателей которого, кстати, был Генри Киссинджер). Автора второго словоизвержения наверное и приводить не надо, - понятно, что это Трамп. Третий автор – русский военный знаток, мнение которого о новых видах российского оружия приводит Сокол.

Которому и принадлежит цитата четвёртая, - из статьи о политических последствиях речи Путина 1 марта.

--- Сокол. Тем, кто интересуется военными последствиями недавнего раскрытия Владимиром Путиным новых российских систем вооружений, я бы посоветовал отличную статью под заголовком «» Андрея Мартьянова, предложившего красивый анализ того, что это новое вооружение означает для США и, в частности, для Флота США. Я же хочу сделать здесь несколько иное и рассмотреть некоторые политические последствия речи Путина.

Прямо сейчас англо-сионисты проходят нечто очень похожее на первые две из : отрицание, гнев, торг, депрессии, признание [жестокой реальности]. По большей части это выражается в критике качества видео, представленных Путиным, и простым заклинанием, что «это оружие существует только на бумаге». Это совершенно нормально и долго не продлится. Подобного рода отрицание представляет собой нормальный механизм адаптации, чья основная функция состоит в «смягчении удара», а не что-то, на чем можно выстраивать некую политику или стратегию. Однако стоит рассмотреть, как именно эти сведения вызвали столь мощную реакцию, как все оказывается несколько более запутанным, чем казалось на первый взгляд.

Во-первых, данное ошеломляющее открытие - развёртывание этих систем вооружений - существенно не нарушает ядерный баланс между Россией и США, по крайней мере, в плане нанесения первого удара. Да, верно, американский запас становится всё более устаревшим, особенно в сравнении с российским и, да, верно, что по всем технологиям Россия теперь явно на многие годы обгоняет США.

Но нет, это не означает, что Россия может безнаказанно нанести первый удар по США (если уж на то пошло, то и США это никогда не могло сойти с рук). Обе страны обладают более чем достаточными средствами доставки ядерных боеголовок, даже если бы их силы были на целых 90% уничтожены любым карательным разоружающим ударом. Предостережение Путина является крайне необходимым средством общественной психотерапии. Можно сказать, что в его намерения входило вынудить Империю в итоге пройти следующие, более конструктивные три стадии переживания горя-горюшка: торг, депрессию и признание [жестокой реальности].

... Мартьянов пишет, что США

--- всё ещё продолжают быть в своём пузыре, ограждающем их от внешних голосов разума и мира» и что речь Путина нацелена на «приведение элит Америки если не состояние мира, то по крайней мере в некую форму благоразумия, учитывая, что они ныне полностью оторваны от геополитических, военных и экономических реалий нового зарождающегося мира».

И дальше он поясняет, что:

--- Американские властные элиты, большинство членов которых ни дня не бывало в военной форме, равно как и не посещало занятий в серьёзных военных академических учреждениях, и чьи знания серьёзных военно-технологических и геополитических проблем ограничены парой семинаров по ядерному оружию и, в лучшем случае, усилиями Исследовательской Службы Конгресса, просто не подготовлены к тому, чтобы осознать сложность, характер и применение военной силы. Да, будучи продуктом американской поп-военной культуры, известной также в виде военной порнографии и пропаганды, эти люди — набор юристов, политических «ученых», социологов и журналистов, доминирующих на американской стратегической кухне, которые постоянно изготавливают фантастические геополитические и военные доктрины, начинают что-то понимать лишь в том случае, когда они сами и их близкие оказываются мишенью.

Дело в том, что в реальном мире у этих элит уже много десятков лет на спине нарисована цель, но несмотря на это они сумели убедить самих себя, будто бы могут убрать её путем выхода из Договора по ПРО и окружив Россию противоракетами. Тот факт, что некоторые (многие? большинство?) из американских политиков понимают, - где-то в глубине души - что их системы ПРО никогда не защитят от российского ответного удара, на самом деле никакого не имеет, так как существуют уникальные американские психологические факторы, которые делают систему ПРО неотразимо привлекательной:

- Система ПРО обещала Америке безнаказанность: а безнаказанность наряду с военным превосходством — один из великичайших американских мифов. Со времён Рейгана с его «оружием, убивающем оружие» до нынешнего кризиса с Кореей, США всегда стремились к безнаказанности своих действий за рубежом: пусть все страны утонут в море огня, убийств и хаоса, но наша «родина»останется неприкасаемой священной цитаделью. Со времён Второй Мировой американцы уничтожили многие миллионы людей за рубежом, но когда грянуло 9/11 (не важно, что это конечно была операция под чужим флагом), страна испытала своего рода клинический шок от утраты около 3 000 гражданских лиц. Применение советского, и позже - российского ядерного оружия в случае нападения Америки на СССР/Россию, привело бы к гибели многих десятков миллионов американцев, и потому-то волшебная сказка о «щите» ПРО была столь привлекательна..

- Тем более, что система ПРО обещала огромные финансовые прибыли фантастически коррумпированному американскому ВПК, на который работают миллионы американцев и который сделал фантастически богатыми ГлавВампиров, и материально обеспеченными их Челядь. Честно говоря, я подозреваю, что многие (большинство?) из тех, кто работал над программами ПРО, полностью осознавали, что это пустая трата времени, но пока им на банковский счет поступают деньги, их это просто не волновало: эй, мне же платят — и я возьму эти деньги!

- Военная культура США никогда не делала выговор на личной отваге или на самопожертвовании (по очевидным причинам). Различные варианты волшебной сказки о ПРО давали американцами возможность считать, что следующая война будет заключаться в нажатии кнопок и надежде на компьютеры. А если начнут падать реальные бомбы, то пусть это будет где-то ещё, лучше только на каких-нибудь \ людей, не представляющих такую же ценность для Бога и человечества, как мы, белая «незаменимая нация...

Добавьте сюда квази-религиозную веру в миф об американской технологическом превосходстве, и вы поймёте, что русские руководители начали понимать, что их американские партнёры постепенно забывают о нарисованной на их спинах мишени. Поэтому Путин и нарисовал ещё несколько мишеней, - более убедительных - чтобы попробовать вернуть руководителей Америки в реальность.

Российское письмо правящим элитам США очень просто: нет, мы не только не отстали от вас технологически, во многом мы на десятки лет ушли вперёд, несмотря на все санкции, попытки нас изолировать, резкое падение цен на нефть или ваши попытки ограничить нам доступ на мировые рынки (успешное развитие нового поколения систем вооружений является ясным показателем реального положения дел в фундаментальных исследованиях в России в таких сферах, как современные сплавы, нанотехнологии, супер-компьютеры и так далее).

Для милитаристов в Пентагоне письмо и ясное, и жёсткое: мы тратим меньше, чем 10% от того, что можете тратить вы на глобальную агрессию. Проще говоря, вы воюете долларами, мы будем воевать мозгами.

Американским пропагандистам, любящим говорить о том, как Россия всегда использует огромную массу необученных солдат и тупое, но жестокое оружие, теперь придется иметь дело с парадигмой, с которой они совершенно незнакомы: русский солдат намного лучше подготовлен, снаряжён, у него лучше командование, а мораль и воля к победе вечно выше, чем у обычных американских военнослужащих.

Для военной культуры, привыкшей маниакально повторять, что у них всё «лучшее в мире» или даже «лучшее в истории», такая новая реальность обеспечит крайне болезненный шок, и большинство военных отреагирует уходом в глубокую несознанку.

Недавнее раскрытие подтвердило то, о чем русские предупреждали многие годы: все те огромные суммы денег, потраченные США на систему ПРО, полностью выкинуты на ветер. Россия нашла и развернула асимметричный ответ, который делает всю программу ПРО Америки совершенно бесполезной и устаревшей. Более того, как указывает Мартьянов, нынешняя силовая структура американского надводного флота тоже стала по сути устаревшей и бесполезной, по крайней мере против России (но можно быть уверенными, что Китай близко от этого).

Потенциально подобное положение дел должно иметь огромное, тектоническое отражение: гигантское количество денег налогоплательщиков США потрачено совершенно зря, ядерная и морская стратегия США совершенно ошибочны, разведка провалилась (и на уровне сбора данных, и на уровне анализа), политики США принимают катастрофические решения. То есть, это полный пипец, который должен бы был запустить бог знает сколько расследований, отставок и многочисленных санкций, административных или даже криминальных. Но, конечно же, совершенно ничего, ничего вообще не произойдёт. Ни одна голова не слетит.

На самом деле, я прогнозирую, что теперь конечно бесполезная программа ПРО будет продолжаться, словно ничего не случилось. И в некотором смысле это верно. Зомбированному обществу США не скажут, что происходит, те, кто поймет, будут бессильны что-либо изменить, а что до коррумпированных паразитов, которые делают миллионы и миллиарды на этой полностью зряшней растрате денег налогоплательщиков, - у них слишком много стоит на кону, чтобы выбросить полотенце.

На самом деле поскольку Америкой теперь управляют неоконы, мы с легкостью можем предсказать, что они сделают. Они сделают то, что всегда делают неоконы: повысят ставки. Итак, после того, как общественность узнает, что всё развёртывание ПРО США безуспешно и устарело, стоит ожидать вливания в неё дополнительных потоков денег «патриотичными» конгрессменами, которые будут объяснять зомбированной публике, что она «занимают твёрдую позицию» против «российского диктатора» и что гордые США не должны уступать перед «русским ядерным шантажом». Эти цвета не поблекнут! Вместе мы выстоим! И так далее. И так далее. И так далее.

Что до ВМФ США, так это даже не попадет в заголовки. Так, какой-то русский (имею в виду Мартьянова) написал что-то там для Unz Review. Кого это волнует? Это просто очередная «русская пропаганда», конечно же. Будут всё отвергать, и неизбежным убедительным выводом станет, как всегда, «Мы — №1», «Правь, Америка, морями» и вся остальная обычная ура-патриотическая чушь, которой многие годы адмиралы кормят общество. И помните, что умники во ВМФ США, а таких много, знают, что именно происходит, но либо не могут ни на что повлиять, либо молчат по явно карьерным соображениям.

Даже если Путин решил бы, что видео и слов недостаточно, и решил бы провести наглядную демонстрацию практического применения упомянутого им оружия, размахивающие флагом зомби в СМИ, правительстве и обществе нашли бы способ всё отрицать. Они делали бы вид, что ничего не произошло, или нацепили бы на лица таинственную улыбку и отвечали нечто вроде «Да, милый, но если бы только знал о супер-оружии, которое мы вам не показываем!!». Итак, в обозримом будущем стоит ожидать, что в стране миражей коллективное отрицание продолжится.

Хотя в реальном мире произошли фундаментальные изменения. Впервые в истории, США теперь оказались под прицелом мощного неядерного оружия, которое может достичь любой цели не только на территории США, но и в местах расположения американских баз по всему миру.

Никто, кроме коррумпированных руководителей ВПК США, конечно, не нуждается в гонке вооружений между Россией и США и связанных с ней огромных расходов. Но поскольку гонка вооружений, вероятно, продолжится (как сказано выше, неоконы всегда повышают ставки), то у России огромное преимущество в этой гонке по двум ключевым причинам.

- В отличие от России, США будут на абсолютно идиотских основаниях престижа категорически отказываться сократить масштаб своих бесполезных ПРО и программы, сконцентрированной на авианосцах, и все деньги, собранные на попытку противостоять российским средствам, будут потрачены по полной на эти бесполезные и устаревшие программы, а не на что-то иное. И наоборот, Россия потратит свои деньги на отличные программы.

США теперь сильно отстают во многих ключевых сферах, причём у всех них долгие циклы развития. Честно говоря, я даже представить не могу, что США собираются делать со своими катастрофическими разработками вроде боевого корабля прибрежной зоны, или Ф-35. В США сегодня правят коррумпированные некомпетентные трусы, у которых просто-напросто отсутствует то, что необходимо для проведения реальной, значимой военной реформы, и в результате этого вооружённые силы США страдают от проблем, которые станут намного хуже, прежде чем наметится поворот к лучшему.

А пока различие между Россией Путина и Америкой Трампа просто разительны: Россия тратит деньги на оборону, а США тратят деньги на обогащение коррумпированных политиков и бизнесменов. При подобном наборе параметров у США нет никаких шансов в любой гонке вооружений, вне зависимости от таланта и патриотизма американских инженеров и солдат...

Реальность такова, что никто в России не планирует войны, не нуждается в войне и не хочет войны. На самом деле России, как стране, необходимы многие и многие годы (даже относительного) мира. Во-первых, потому, что время явно на стороне России, и что военный баланс с США очень быстро сдвигается в пользу России. Но, и во-вторых, не менее важно и то, что в отличие от США, которые стремятся к конфликтам, войнам и хаосу, России отчаянно нужен мир, чтобы разобраться со всё ещё многочисленными внутренними проблемами, которыми слишком долго пренебрегали.

Проблема в том, что вся политическая система США и экономика полностью зависят от постоянного состояния войны. Это, вкупе с имперской спесью, раздутой всё более громкой русофобией — мощная и потенциально опасная смесь, не оставляющая России иного выбора, кроме как «оскалиться» и взяться самой бряцать оружием...

В обозримом будущем русским придётся по-прежнему оставаться на нынешнем курсе и занимать относительно пассивную и уклончивую позицию, которую Империя и её психопаты предсказуемо будут интерпретировать, как знак слабости. И пусть их. Пока в реальном мире реальная сила Империи (мягкая или жёсткая) продолжает убывать, пока ВПК США продолжает штамповать фантастически дорогие, но в военном смысле бесполезные системы вооружений, пока политики США заняты тем, что во всем винят «российское вмешательство», ничего при этом не делая для реформирования собственной разваливающейся экономики и инфраструктуры, пока США продолжают использовать печатный станок в качестве замены настоящего благосостояния, и пока внутренняя социально-политическая напряжённость в США продолжает увеличиваться — план Путина работает.

России необходимо продолжать идти по очень узкой тропинке: действовать в довольно уклончивой манере, чтобы избежать провоцирования прямой военной конфронтации с США, одновременно подавая довольно ясные сигналы, чтобы воспрепятствовать американцам воспринимать уклончивость России, как знак слабости, и сделать на этом основании нечто совершенно дурацкое.

Конечная цель России проста и очевидна: достичь постепенного и мирного распада англо-сионистской Империи вкупе с постепенной и мирной заменой однополярного мира, управляемого Гегемоном, на многополярный мир, вместе управляемый суверенными странами, уважающими международные законы. Следовательно, любой катастрофический или насильственный результат крайне нежелателен, и его необходимо по возможности избегать.

Терпение и сконцентрированность намного важнее в этой войне за будущее нашей планеты, чем мгновенная реакция на каждый чих ГлавВампиров. «Пациента» надо возвращать к реальности постепенно, шаг за шагом. Речь Путина 1 марта войдет в историю, как именно такой шаг, но для того, чтобы пациент окончательно очнулся, таких шагов потребуется очень и очень много...

Сокол.

Статейка в журнале “Foreign Policy”, из которой взята первая цитата в начале поста, как раз отличается подчёркнутыми Соколом фривольностью, высокомерием и отрицанием только, что было сказано Путиным. По принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда»:

--- Путинская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой больше, чем Трамповская

--- Мы уже знали о некоторых из этих систем... США разрабатывали крылатую ракету с ядерной энергоустановкой ещё в 1960-х, но прекратили работы по этой программе, так как сама идея была просто безумной. Ядерная энергоустановка ракеты буквально оглушала людей на земле и оставляла за собой идущий от незащищенной установки шлейф радиации. В Штатах даже не нашли подходящего полигона для испытания ракеты. Чиновники боялись, что если её запустить с полигона в Неваде, то в случае сбоя ракета может грохнуться где-то в Лас-Вегасе...

--- Путин заявил, что Россия уже испытала свою версию ракеты. Наши спецслужбы, напротив, утверждают, что испытания завершились провалом. Так что, если вы собираетесь в Россию, прихватите с собой свинцовое нижнее белье...

Вольный пересказ-перевод: shed

Продолжение следует...

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