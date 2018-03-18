Больше только пострадала Закарпатская область

"В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП произошло обесточивание 134 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Закарпатская - 81, Львовская - 29 Винницкая - 7 , Луганская - 6, Донецкая - 5, Сумская - 4, Запорожская - 1 и Черкасская - 1) ", - говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Напомним, 17-18 марта в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, также спасатели предупреждают о повышении уровня воды на реках Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни.