В воскресенье, 18 марта, британская сторона ответила отказом на требование России предоставить доступ к бывшему разведчику ГРУ РФ Сергею Скрипалю, так как рассматривает его как британского подданного. Об этом сообщает Интерфакс .

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - передает агентство, ссылаясь на слова представителей российской дипмиссии в Лондоне.

Как сообщал svodka.net ранее, Великобритания изучает возможность принятия новых мер против России. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Отмечается, что эти слова главы британского кабмина прозвучали после объявленной Россией высылки 23 британских дипломатов и закрытия британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

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