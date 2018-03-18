Аноним сообщил о минировании улицы Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство России. На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнической управления и кинологи.

svodka.net/

В Одессе неизвестный сообщил о минировании улицы Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство РФ. Информация поступила правоохранителям в 8.10 воскресенья, 18 марта, сообщили в полиции, информирует svodka.net.

Сейчас на месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнической управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории.

После проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на территории Гагаринского Плато. «Во время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 лиц», — сообщает МВД Украины в Твиттере.

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В то же время здание посольства Украины в Киеве усиленно охраняют правоохранители. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

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