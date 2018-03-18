Михаил Павлив

В комментариях, особенно на Ютубе, с избытком возмущений по поводу моего тезиса об огромной, не проявленной и не вскрытой пока публичной социологией, поддержке Тимошенко.



Уймитесь братия и сестры.



Ужо я точно не юлебот.



Просто описываю реальность.

Для начала нужно понимать, что вся ПУБЛИЧНАЯ социология давно носит формирующий характер. То-есть, призвана подтолкнуть вас к выбору в пользу "побеждающего" согласно данным социологии кандидата.

Кто-то подкручивает Гриценко.

Кто-то - Юлю.

Кто-то - Рабиновича.

Кто-то вбрасывает Вакарчука и ломает всю стройную картину (тоже цель).

Кто-то показывает Зеленского - типичный кандидат "против всех" по данным закрытых исследований (в которых он часто вообще на первом месте в разных областях Юго-востока, да только ему отдают предпочтения преимущественно в категории до 35 лет, как и за Вакарчука на Центро-западе, а эта категория на выборы не ходит).

И, наконец, ВСЕ накручивают проценты Порошенко - по данным не публичных исследований он везде третий-пятый.

Но, есть захочешь - и не такие проценты гаранту нарисуешь.

В общем, вывод простой - НЕ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ.

Кроме того, у нас давно установилась общая тенденция в исследованиях - наличие между респондентов большой доли отказников, неопределившихся и умалчивающих .

Общество деморализовано, люди запуганы (рост кол-ва обысков в 45 раз), "нечувана свобода слова" не щадит никого.

И вскрыть глубинные тенденции, спрятанные мотивы и скрытые предпочтения обычными количественными исследованиями невозможно.

Политический философ и большой умница Андрей Ермолаев называет это "электоральной дулей в кармане".

Люди просто не хотят обозначать свое подлинное отношение и поддержку оппозиционных сил и политиков, полагая это опасным для себя.

Именно на этом основан межвыборный успех "первых парней на деревне" - Гриценко, Рабиновича и некоторых прочих "чумаков" и обновленцев.

Их поддержка инфляционная, межвыборная, медийная. Неустойчивая и текучая.

Сегодня нравится один "герой анекдотов" завтра другой обличитель, после завтра третий селфи-мен герой соц сетей.

За них ставят галочку в МЕЖВЫБОРНЫЙ период респонденты из числа наиболее активных и интересующихся политикой, из тех, кто воспринимает политику как не прекращающуюся "Санта Барбару", и не скрывающих свою позицию (собственно их позиция для них - поза).

Отсюда и заоблачные рейтинги наших межвыборных "Донов Педров" исчезающие как дым в дни голосований.

Но, подлинные лидеры поддержки (оппозиционные, неугодные, опасные для власти) прячутся в умолчании, "в кармане".

Ярчайший пример тому - голосование за Дональда Трампа, лидерство которого не вскрывалось социологами до дня выборов.

А потом на участки пришли реднеки "с дулей в кармане" и Дональд победил.

Нужно понять - и сейчас большинство украинцев не испытывает иллюзий по поводу Тимошенко, и по поводу лидеров бело-синего политического спектра.

Но, после четырех лет войны и "покращень" они превратились в - СТАРОЕ ДОБРОЕ ПОНЯТНОЕ "ЗЛО".

Которое конечно лучше нынешних.

За неимением ПОНЯТНОГО И ОЧЕВИДНОГО "ДОБРА" люди начинают активно определятся в пользу хотя бы меньшего в их понимании "зла".

Способного снести совершенно уже неприемлемых НЫНЕШНИХ олицетворяющих очевидное БОЛЬШЕЕ "ЗЛО".

Да, у украинцев по прежнему в чести требование на новые лица.

Но требование на СПРАВЕДЛИВОСТЬ, так как они ее понимают, выше.

И они готовы отдать голоса тому, кто, в их понимании, точно сможет победить абсолютное "зло" в лице НЫНЕШНИХ, виновных во всех их бедах.

А значит восстановит ту самую их "собственную справедливость".

Ничего нового. Только психология масс, рефлексии, ресентимент, фрустрация и мифотворчество.

Тут и Юля покажется "новым" лицом.

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