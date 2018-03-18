Народный депутат Украины, руководитель оппозиционной фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал правительство поднять зарплаты украинцам.

По его словам, «минималка» должна быть не менее 5 тыс. грн, а пенсия — не менее 3 тыс. грн. Такое заявление прозвучало с трибуны Верховной Рады, информирует svodka.net.

«Когда нам власть рассказывает о том, что нет средств для того, чтобы поднимать доходы… Это не соответствует действительности. Потому что когда в Раде голосуются решения по прокурорам и судьям и по так называемым антикорруционерам…По 300 тыс. зарплаты в месяц назначают — вместо того, чтобы дать хотя бы 30 тыс. зарплаты учителям, врачам и другим категориям бюджетников…» — подчеркнул он.

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