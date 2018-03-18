Здание посольства России в Киеве оцеплено сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии, также там присутствуют представители националистических организаций. Проезд к посольству на участке Воздухофлотского проспекта перекрыт металлическими решетками. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На металлических решетках под посольством РФ развешаны плакаты Фото: Національний корпус / Facebook Здание оцеплено сотрудниками полиции и Нацгвардии. Проезд к посольству на участке Воздухофлотского проспекта перекрыт металлическими решетками.По данным "Украинской правды", возле посольства присутствуют около 30–40 представителей "Национального корпуса" и "национальных дружин", 20–25 представителей ВО "Свобода", 10–15 – "Правого сектора", также представители "Сокола". Националисты поставили у здания бочку, привезли дрова и разложили костер.На металлических решетках развешаны плакаты "Нет выборам Путина в Украине" и "Долой холуев московских оккупантов". Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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