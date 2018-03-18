|"Холостяк-8": хто покинув проект після другого ефіру (ФОТО)
|18.03.2018 12:37
|
16 березня відбувся другий ефір проекту "Холостяк-8", після якого шоу покинуло одразу три учасниці: Оля, Маша і Римма.
Так, перша учасниця - Оля - вчителька початкових класів, розчарувала Рождена Анусі, не впевнивши його у тому, що вона здатна бути відвертою та собою,
тому він був змушений попрощатися з дівчиною.
Маша, яка на першій вечірці з'явилася в обріз кішки теж не покращила враження під час спілкувань, тож покинула проект без троянди, а от Римма, яка запам'яталася скандалом з поліцією (сестра дівчини написала заяву після розповідей про складнощі проекту), одразу почула від Холостяка прохання покинути шоу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями