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Акунин: После аннексии Крыма выборы в России стали окончательно невозможны
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18.03.2018 12:40
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После захвата Крыма Россию ожидает только пожизненная диктатура,
считает писатель Борис Акунин. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Акунин: После Крыма – только пожизненная
диктатура, до ее естественного или неестественного конца Фото: EPA
"Сегодня четвертая годовщина дня, после которого Россия оказалась в
другой политической реальности и настоящие выборы стали
окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор –
только пожизненная диктатура, до ее естественного или
неестественного конца", – отметил он.Писатель добавил, что не может
забыть письма коллег, деятелей культуры, "твердо заявивших о
поддержке позиции президента"."Там было несколько человек, к
которым я раньше относился с симпатией и уважением – и про которых
я точно знаю, что они на самом деле так не думали, а поддались
давлению. Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить
сожаление о том, что проявил тогда слабость", – подчеркнул Акунин.
https://www.facebook.com/borisakunin/posts/995535793929767
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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