В Киеве на Майдане Независимости проходит акция против проведения
выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщила
"Украинская правда". В митинге участвуют около 50 человек. Они
держат плакаты "Путин = Гитлер", "Хутин пуй – в Бурятию дуй",
"Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе,
верни Крым нам" и "Крым – это Украина". Активисты принесли чучело в
костюме с фотографией лица президента РФ Владимира Путина и
скандировали "Путин, вон из Крыма!". Позже это чучело митингующие
сожгли. Видео "Украинская правда" опубликовала в Facebook. |
На Майдане сожгли чучело Путина Фото: Евгений Руденко /
pravda.com.ua видео Видео:
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