События разворачиваются по спрогнозированному сценарию

Просили передать.

За время с момента принятия и вступления в силу на территории Российской Федерации 121-ФЗ «Об иностранных агентах», а так же создания института нежелательности в рамках 129-ФЗ и внесения изменений в 305-ФЗ «О средствах массовой информации» в части ограничения иностранного участия в СМИ, объем финансирования НКО и НГО, а так же формальных и неформальных политических объединений на территории РФ из средств иностранных организаций сократился на 97%.

Не имея более возможности в тех же объемах и с той же степенью условной эффективности оказывать влияние на институты гражданского общества в Российской Федерации, а так же осуществлять финансирование спецпроектов, финансировать деятельность агентуры иноразведок на территории Российской Федерации по открытым каналам, заинтересованные лица не отказались от идеи сдерживания и ограничения развития России, как в экономическом, военном, так и политическом ключе.

Часть средств традиционных НКО и НГО были направлены на финансирование аналогичных российским СМИ и объединений на территории стран СНГ и Восточной Европы (порядка 15%)

Часть средств были направлены на финансирование «межгосударственных» проектов и площадок, в которых участвовала Российская Федерации (Россия-Германия, Россия-Польша), в т.ч. на финансирование периодических изданий с международной редакцией (Россия-Польша).

Кроме того, было увеличено финансирование молодежных межгосударственных площадок, в частности форума «Германия-Россия-Украина» и т.д. В общей сложности, порядка 25% средств.

В целом же, финансирование условно «антироссийских», но скорее антисистемных и антивластных проектов через традиционные фонды и НГО типа «МакАртуров», «Тайдс», и других «маркеров», чья деятельность была первично ограничена на территории Российской Федерации в рамках законодательных изменений, сократилось на 60% и было признано малоэффективным.

Увеличение активности агентуры иноразведок на территории РФ за последние годы (выявляется по несколько сотен представителей в год) с одной стороны, а так же активизация программ сдерживания развития Российской Федерации во внешней политике, международной торговле и межгосударственных экономических отношениях, свидетельствует о смене стратегии, но не об отказе от задачи.

Безусловно, стоит разделять условные «Панамские досье» и «Список Магнитского», дело по руководству ФИФА и процесс ВАДА, оставшееся не доказанным участие РФ вольное или невольное в катастрофе Малазийского Бойнга и отравление Скрипаля, финансирование любительских проектов типа «Биллингкэт» и централизованное создание и финансирование антироссийских русскоговорящих СМИ в странах Балтии.

Операция против бывшего гражданина РФ Скрипаля, организованная сотрудниками иноразведок, преследует собой ту же самую цель, что и т.н. адресный санкционный список - не просто ограничить путем наложения адресных санкций доступ российских компаний к традиционным для США и их партнеров рынкам. Они планируют сформировать у т.н. « финансовой элиты» РФ, обладающей активами на Западе четкий стереотип.

Суть его - в том, что ни они, ни их родственники не имеют права проживать, обучаться, а главное вести бизнес в ЕС и США - «виноват Путин».

Как и в случае с новым пакетом адресных персональных санкций, принятых в США, Великобритания использует акцию против Скрипаля для умышленного поражения в правах нашего бизнеса, в т.ч. бизнеса абсолютно легального и законного.

При этом, это происходит в сочетании с публичными обвинениями лично в адрес Владимира Путина в ответственности за произошедшее со Скрипалем. Единственная цель новой программы противодействия российской власти - попытка дестабилизации внутрироссийской обстановки в период 2020-2024, для создания конфликта между действующей властью и финансовыми национальными элитами, т.е. условно «украинский сценарий».

Мы прекрасно понимаем, что происходит.И, принимая законы и подзаконные акты противодействия НКО и общественных объединений, действующих на территории РФ в интересах иноразведок и правительств западных государств, был спрогнозирован сценарий давления на РФ и действующую власть через экономику, и личные интересы граждан РФ за пределами РФ.

Поэтому вместе с соответствующим законодательством были приняты и иные законы -запрещающие широкому перечню категорий государственных служащих иметь счета и иные объекты имущественного права за пределами РФ.

Основной целью данных мер, так же как и ограничения выезда отдельной категории граждан за пределы Российской Федерации, была защита госслужащих и их родственников от вербовки и прямого шантажа со стороны представителей иноразведок.

Вместе с соответствующим законодательством была принята программа деофшоризации, направленная как на увеличение инвестиций в РФ в условиях экономических санкций, так и на защиту крупного бизнеса от прямого воздействия иноразведок.

События разворачиваются по спрогнозированному сценарию.

У РФ довольно экономических, военных и интеллектуальных ресурсов для защиты интересов и благополучия своих граждан, своей территориальной целостности и обеспечения мер по стабильному экономическому развитию.

Мы не сдадим, и не предадим, не бросим ни одного своего гражданина, ни одного метра своей земли. Это касается и Крыма и Russia Today, и задержанных в Германии российских болельщиков, и наших дипломатов и наших честных бизнесменов и многих других.

Все что мы можем рекомендовать - относиться к происходящему с холодной головой, и спокойным ироничным презрением.

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