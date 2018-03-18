Совсем недавно французские иммунологи случайно нашли метод, который поможет бесследно удалять татуировки, и описали его в научном издании The Journal of Experimental Medicine, передает со ссылкой на .

Первоначально исследование проводилось по обезвреживанию бактерии дифтерии на потомстве генетически модифицированных мышей, и результаты оказались обнадеживающими.

В ходе экспериментов испытуемым в хвосты вводили зараженные клетки окрашены специальными флуоресцентными чернилами и изучали эти участки под микроскопом. Ученые пришли к выводу, что когда окрашенные клетки гибнут, то высвобождают краску, которую хранили до этого.

Ведущая автор исследования Сандрин Генри из Французского национального института здоровья и медицинских исследований объясняет, что "если временно затормозить функции макрофагов кожи, то фрагменты частиц пигмента не будут поглощаться макрофагами, а начнут постепенно "стекать" по лимфатическим сосудам, что обеспечит абсолютно бесследное удаление татуировок, не оставляя даже шрамов".

Она и ее коллеги в дальнейшем планируют объединиться с дерматологами и разработать метод, который позволит доставлять генетические "инструкции" к иммунным клеткам.

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