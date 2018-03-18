|Новости Украины: В Харькове активисты принесли к российскому консульству «гроб с Путиным» (ФОТО)
|18.03.2018 13:03
|
День российских президентских выборов ознаменовался в Украине «похоронами Путина».
svodka.net/
Так, 18 марта, в день выборов в РФ харьковские активисты принесли к российскому консульству гроб с куклой, напоминающей Путина. , информирует svodka.net.
Снимок был опубликован в Твиттере на странице «Корень в квадрате».
Этой акцией активисты намерены показать, что конец Путина близок.
Читайте: Новости Украины: ВСУ взяли в плен боевика «ЛНР» (ВИДЕО)
Отметим, чт данное консульство РФ в Харькове сейчас охраняет большое количество силовиков, передают новости Украины.
Участники акции добавили, что россиян, желающих проголосовать в Харькове, также не наблюдают.
Поделитесь статьей с друзьями