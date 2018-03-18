|Нетаньяху: Пришло время признать, что деньги на помощь Газе похоронены под землей
|18.03.2018 13:03
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30 октября 2017 года израильские военные взорвали туннельв южной части сектора Газа, ведущий вглубь Израиля. В результате инцидента погибло семь членов военного подразделения исламистской организации ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" – Кассам и Аль-Кудс.Представитель армии Израиля заявил, что военные уничтожили туннель, применив новую технологию.В секторе Газа сообщили, что уничтоженный туннель принадлежал военизированной организации "Исламский джихад". Руководство группировки заявило, что такие действия со стороны израильских властей положили конец перемирию, которое длилось с 2014 года.
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