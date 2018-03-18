Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о даче свидетельских показаний. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Януковича обвиняют в том, что он обратился к Путину с просьбой ввести войска. Пока что суд зашел в тупик, поскольку аутентичность этого документа не доказана. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политолог Константин Бондаренко.

По мнению нашего собеседника, "дело Януковича" завершится нескоро.

"На самом деле по процессуальным нормам необходимо опросить сначала всех свидетелей, которых требует и обвинение, и защита. Если необходимо повторно, то и повторно допросить некоторых свидетелей. Ну и после того, как будет завершен допрос, после этого выступают стороны, и судья принимает решение.

Но мне почему-то кажется, что все известно уже заранее. Я не верю в непредвзятость суда, учитывая политическую составляющую этого дела", - отмечает политолог.

По словам аналитика, суд может принять любое решение, но будет много тех, кто просто не поверит в это решение.

"Януковича обвиняют в предательстве именно в февральские дни 2014 года, а не в том, что он предал Украину с 2010 по 2014 годы.

То есть ему вменяют в вину то, что он якобы обратился к Путину с просьбой ввести войска. Пока что суд зашел в тупик, поскольку не доказана аутентичность этого документа.

Плюс ко всему оказалось, что подобные документы были разосланы всем участникам переговорного процесса, которые гарантировали мирное урегулирование ситуации на Майдане", - добавляет Константин Бондаренко.

В Оболонском районном суде Киева в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля допросят Оксану Медиеву. Свидетель проживает в оккупированном Крыму.

Решение о допросе Медиевой принял председательствующий судья Владислав Девятко. Допрос свидетеля состоится во время заседания 21 марта 2018 года с помощью видеосвязи. "Суд постановил: допросить Медиеву Оксану Олеговну путем видеоконференцсвязи с города Симферополь, Автономная Республика Крым, 21 марта 2018 года", - огласил судья Девятко.

Известно, что женщина якобы была пассажирской в автобусе, который якобы остановили митингующие в Корсунь-Шевченковском (Черкасская область) 20 февраля 2014 года.

Напомним, в суде по делу госсовета Виктора Януковича во вторник, 6 марта, допросили свидетеля стороны защиты Андрея Черткова, старшего диспетчера "Украэроруха" в Днепре.

В ходе дачи показаний он сообщил, что 22 февраля 2014 года заступил на дежурство и по указанию Александра Турчинова получал команду о возвращении двух вертолетов в Харьков.

Также в суде был допрошен прежний министр иностранных дел Леонид Кожара.

Заслушав двух свидетелей Оболонский районный суд Киева перенес заседание в деле по госизмене Януковича на 14 марта.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева отказал стороне защиты Януковича в удовлетворении ходатайства о повторном допросе в качестве свидетеля действующего главы государства Петра Порошенко.

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