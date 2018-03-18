На Майдане проходит митинг Руха новых сил Саакашвили

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит митинг в рамках анонсированного партией "Рух новых сил" марша с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на центральной площади Киева находится около полутора-двух тысяч человек. В руках у митингующих флаги Украины, красно-черные флаги.

Со ступенек на Монументе Независимости к собравшимся обращаются различные общественно-политические деятели и активисты. Первым выступил диссидент, экс-нардеп Степан Хмара.

На митинг также пришла внефракционный народный депутат Надежда Савченко, однако она не выступала.

Впоследствии участники акции начали разбирать металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее. Они уже демонтировали часть из них с помощью подручных средств, принесенных с собой инструментов.

Правоохранители наблюдают за происходящим, в ситуацию не вмешиваются.

Ранее все предыдущие несколько маршей, организованные партией "Рух новых сил", одним из лидеров которой является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, начинались в парке Тараса Шевченко, а 18 марта они впервые собрались на Майдане Независимости.

При этом за несколько дней на площади были установлены конструкции с символикой и надписями, посвященными годовщине незаконной аннексии Крыма, а в "Рухе новых сил" заявляли, что власть таким образом пытается помещать собраться протестующим на Майдане Независимости путем проведения других мероприятий на этом же месте.

Соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе в эфире телеканала NewsOne в воскресенье сказал: "Вчера пригнали несколько сотен нацгвардейцев и спецназначенцев, которые буквально украли сцену и звуковую аппаратуру, чтобы мирное вече сегодня не состоялось".

Вместе с тем, он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие аппаратуры и холодную погоду в Киеве, мероприятие состоится, люди собираются на Крещатике. "Не всегда будет погода, не всегда нам будут позволять ставить сцену, но народ все равно соберется", - добавил Д.Сакварелидзе.