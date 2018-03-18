Водитель трамвая только начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение с малотоннажные грузовиком.

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В Дарницком районе столицы столкнулись трамвай и грузовик. Авария произошла на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой, информирует svodka.net.

От удара трамвай сошел с рельсов — движение этого вида транспорта заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

По словам водителя трамвая, он начал отъезжать от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда столкнулся с грузовиком. Водитель последнего пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.

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Во время аварии в салоне находились около 30 пассажиров, всем им оказали помощь на месте прибывшие медики. От госпитализации все отказались.

От удара грузовик перевернулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. На место аварии вызвали спасателей, чтобы смыть горюче-смазочных материалов с проезжей части.

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