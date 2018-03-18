Французский актер Жерар Депардье, у которого есть российское гражданство, принял участие в голосовании за президента России. Депардье проголосовал на российских выборах Фото: EPA "Жерар Депардье проголосовал на участке в Посольстве России во Франции на выборах Президента России. Приходите!", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ambassadeRussieFrance/posts/953782654798806 В 2013 году Депардье стал гражданином РФ, при этом он сохранил свое французское гражданство. Российский паспорт актеру вручил президент РФ Владимир Путин. Вскоре после этого он получил постоянную регистрацию в столице Мордовии Саранске. В апреле 2015-го Депардье покинул Россию и переехал в Бельгию.Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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