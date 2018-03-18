В воскресенье, 18 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала в избирательном участке №158, где базируется московская детская музыкальная школа. Об этом с места событий рассказала корреспондент NEWSONE.

Собчак рассказала, что на избирательный участок пришла с Полиной Виторган (дочь Максима Виторгана - мужа Собчак), которая впервые участвовала в президентских выборах.

"Я считаю, что надо участвовать в выборах даже, где нарушены многие моменты связанные не только с самим моментом голосования, а с тем, как проходил этап до выборов. Сегодня, если мой результат, как избирательного кандидата будет ниже, если Путин получит больше процентов, вы должны все прекрасно понимать, что каждый лишний процент в пользу Путина - это результат бойкота (выборов, - ред.). Чем больше будет голосов у Путина, тем жестче будет система, начиная с 19 марта. Это ответственность всех тех людей, которые не пришли и не постарались снизить это", - сказала Собчак.

Также Собчак отметила, что ей "важно принимать участие выборах", так как "это важно".

Как сообщал svodka.net, выборы президента в Центральном регионе РФ стартовали в 7:00 по киевскому времени.

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