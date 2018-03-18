Погода, Новости, загрузка...
Михо-люди разбирают "ёлки" Порошенко по всему Майдану. Фото. Видео
18.03.2018 13:51

На Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Руху нових сил", через некоторое время после начала митинга они начали разбирать металлические конструкции. Об этом сообщает "Громадське".

Михо-люди разбирают "ёлки" Порошенко по всему Майдану. Фото. Видео

Сначала разбирать конструкции начали около десяти участников митинга, после чего к ним присоединились и другие участники акции.

Металлические конструкции были установлены к годовщине аннексии Крыма.

Недалеко от центральной площади дежурят несколько карет скорой, пожарная машина, несколько полицейских машин и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцы.

Проезды на ул. Прорезной и Городецкого перекрыты правоохранителями, возле выхода из метро "Крещатик" на Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

 

 

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить