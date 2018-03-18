В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция против проведения выборов президента России в оккупированном Крыму.

В митинге участвуют около 50 человек. Они держат плакаты «Путин = Гитлер», «Хутин пуй – в Бурятию дуй», «Выборам агрессора в Украине не быть», «Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам» и «Крым – это Украина». Активисты принесли чучело в костюме с фотографией лица президента РФ Владимира Путина и скандировали: «Путин, вон из Крыма!» Позже это чучело митингующие сожгли, информирует svodka.net.

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