Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) считает, что говорить о выборах в России после аннексии Крыма стало невозможно. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня четвертая годовщина дня, после которого Россия оказалась в другой политической реальности, и настоящие выборы стали окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор – только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца», – отметил он, информирует svodka.net.

Писатель добавил, что не может забыть письма коллег, деятелей культуры, «твердо заявивших о поддержке позиции президента».

«Там было несколько человек, к которым я раньше относился с симпатией и уважением – и о которых я точно знаю, что они на самом деле так не думали, а поддались давлению. Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить сожаление о том, что проявил тогда слабость», – подчеркнул Акунин.

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