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Наблюдатели на выборах президента РФ: Из-за забастовки избирателей заметно повысился средний возраст голосующих
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18.03.2018 14:07
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Председатель Движения "Открытая Россия" Александр Соловьев сообщил,
что на избирательные участки в Москве перед полуднем начали
приходить группы пенсионеров, а после их ухода интенсивность
голосования упала в 2-3 раза. Александр Соловьев: Голосовать
идут в большинстве те, кто верят телевизору. Это никакие не выборы
Фото: Mikhail Khodorkovsky / Facebook "Наблюдение за ходом
голосования в первой половине дня уже позволяет сделать вывод о
главном результате призывов к забастовке голосования. Они заметно
повысили средний возраст избирателя. Пока сложно оценить, насколько
активно в голосовании примет участие молодежь, но пенсионеров
призывы к забастовке мобилизовали... Наблюдатели рассказывают, что
группы пенсионеров на участках перед полуднем увеличились в 3-4
раза. Голосуют по 100 человек за 10 минут. Когда пенсионеры уходят,
интенсивность падает в 2-3 раза", – отметил Соловьев.Он добавил,
что в первые два часа голосовали в основном люди старшего возраста
и работники государственных учреждений."Многие открыто признаются,
что они из МФЦ (Многофункциональный центр предоставления гос и
муниципальных услуг. – ) и их обязали сделать селфи с участка,
"чтобы не было проблем", – сообщил зритель.Соловьев рассказал, что
убеждает госслужащих голосовать, как они считают нужным, потому что
проверить, за кого они отдали голос невозможно."В целом ситуация
печальная. Голосовать идут в большинстве те, кто верят телевизору.
И конечно же это никакие не выборы. России не удается выйти в
мировые лидеры по среднему возрасту продолжительности жизни
населения. Зато на этих выборах у нас появился шанс стать мировыми
лидерами по среднему возрасту избирателя", – подытожил он.
https://www.facebook.com/mbk313373/posts/2002057073393937
Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18
марта, – в день годовщины
аннексии Крыма. Кандидатами в президенты РФ
являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также
действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК
РФ принял решение об отказе в регистрации оппозиционного
политика Алексея Навального из-за его судимости. Навальный в
ответ разместил в интернете видеообращение, в котором
объявил о "забастовке избирателей".
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