Председатель Движения "Открытая Россия" Александр Соловьев сообщил, что на избирательные участки в Москве перед полуднем начали приходить группы пенсионеров, а после их ухода интенсивность голосования упала в 2-3 раза. Александр Соловьев: Голосовать идут в большинстве те, кто верят телевизору. Это никакие не выборы Фото: Mikhail Khodorkovsky / Facebook "Наблюдение за ходом голосования в первой половине дня уже позволяет сделать вывод о главном результате призывов к забастовке голосования. Они заметно повысили средний возраст избирателя. Пока сложно оценить, насколько активно в голосовании примет участие молодежь, но пенсионеров призывы к забастовке мобилизовали... Наблюдатели рассказывают, что группы пенсионеров на участках перед полуднем увеличились в 3-4 раза. Голосуют по 100 человек за 10 минут. Когда пенсионеры уходят, интенсивность падает в 2-3 раза", – отметил Соловьев.Он добавил, что в первые два часа голосовали в основном люди старшего возраста и работники государственных учреждений."Многие открыто признаются, что они из МФЦ (Многофункциональный центр предоставления гос и муниципальных услуг. – ) и их обязали сделать селфи с участка, "чтобы не было проблем", – сообщил зритель.Соловьев рассказал, что убеждает госслужащих голосовать, как они считают нужным, потому что проверить, за кого они отдали голос невозможно."В целом ситуация печальная. Голосовать идут в большинстве те, кто верят телевизору. И конечно же это никакие не выборы. России не удается выйти в мировые лидеры по среднему возрасту продолжительности жизни населения. Зато на этих выборах у нас появился шанс стать мировыми лидерами по среднему возрасту избирателя", – подытожил он. https://www.facebook.com/mbk313373/posts/2002057073393937 Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации оппозиционного политика Алексея Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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