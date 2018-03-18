Как увеличить скорость интернета на компьютере и смартфоне
По теме:
Интернет можно ускорить с помощью этих советов,
пишет
со ссылкой на .
Для начала, нужно привести маршрутизатор в
порядок.
- Перезагрузите роутер, после чего проверьте скорость снова.
- Если это не помогло, сбросьте маршрутизатор до заводских
настроек и заново подготовьте его к работе: задайте основные
параметры, защитите домашнюю сеть паролем.
- Если в настройках маршрутизатора доступен нынешний
стандарт 802.11ac, активируйте его.
- Если у вас двухдиапазонная модель роутера (эту информацию
указывают в характеристиках устройства), попробуйте переключиться в
его настройках на частоту 5 ГГц.
Оптимизируйте работу компьютера или мобильного устройства
- Закройте лишние программы, которые могут забивать
интернет-канал в фоновом режиме.
- Разберитесь с браузером: отключите лишние расширения,
почистите кеш. Попробуйте также включить турборежим (или режим
экономии трафика), который присутствует в таких популярных
браузерах, как Opera, Chrome и “Яндекс.Браузер”.
- Если используете VPN или прокси, отключите их и
проверьте, изменилась ли скорость. Если она заметно вырастет,
попробуйте сменить VPN / прокси-сервис или по возможности
обходитесь без него.
- Очистите устройство от мусора с помощью CCleaner или
другой подобной утилиты.
- Антивирус поможет проверить систему на наличие
вредоносного и рекламного ПО и очистить её. Удалите все
обнаруженные объекты.
- Отключите от Сети лишние устройства, которые могут
использовать её без вашего ведома. Это консоли, умные телевизоры и
прочая техника.
- Ну и напоследок, о сетевого оборудования и/или
операционную систему до актуальной версии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира