Как увеличить скорость интернета на компьютере и смартфоне По теме: Интернет можно ускорить с помощью этих советов, пишет со ссылкой на . Для начала, нужно привести маршрутизатор в порядок. Перезагрузите роутер, после чего проверьте скорость снова. Если это не помогло, сбросьте маршрутизатор до заводских настроек и заново подготовьте его к работе: задайте основные параметры, защитите домашнюю сеть паролем. Если в настройках маршрутизатора доступен нынешний стандарт 802.11ac, активируйте его. Если у вас двухдиапазонная модель роутера (эту информацию указывают в характеристиках устройства), попробуйте переключиться в его настройках на частоту 5 ГГц. Оптимизируйте работу компьютера или мобильного устройства Закройте лишние программы, которые могут забивать интернет-канал в фоновом режиме.

Разберитесь с браузером: отключите лишние расширения, почистите кеш. Попробуйте также включить турборежим (или режим экономии трафика), который присутствует в таких популярных браузерах, как Opera, Chrome и “Яндекс.Браузер”.

Если используете VPN или прокси, отключите их и проверьте, изменилась ли скорость. Если она заметно вырастет, попробуйте сменить VPN / прокси-сервис или по возможности обходитесь без него.

Очистите устройство от мусора с помощью CCleaner или другой подобной утилиты.

Антивирус поможет проверить систему на наличие вредоносного и рекламного ПО и очистить её. Удалите все обнаруженные объекты.

Отключите от Сети лишние устройства, которые могут использовать её без вашего ведома. Это консоли, умные телевизоры и прочая техника.

Ну и напоследок, о сетевого оборудования и/или операционную систему до актуальной версии.











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