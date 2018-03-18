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Как увеличить скорость интернета на компьютере и смартфоне
18.03.2018 14:08
Как увеличить скорость интернета на компьютере и смартфоне По теме:

Интернет можно ускорить с помощью этих советов, пишет  со ссылкой на .

Для начала, нужно привести маршрутизатор в порядок.

  1. Перезагрузите роутер, после чего проверьте скорость снова.
  2. Если это не помогло, сбросьте маршрутизатор до заводских настроек и заново подготовьте его к работе: задайте основные параметры, защитите домашнюю сеть паролем.
  3. Если в настройках маршрутизатора доступен нынешний стандарт 802.11ac, активируйте его.
  4. Если у вас двухдиапазонная модель роутера (эту информацию указывают в характеристиках устройства), попробуйте переключиться в его настройках на частоту 5 ГГц.

Оптимизируйте работу компьютера или мобильного устройства

  • Закройте лишние программы, которые могут забивать интернет-канал в фоновом режиме.
  • Разберитесь с браузером: отключите лишние расширения, почистите кеш. Попробуйте также включить турборежим (или режим экономии трафика), который присутствует в таких популярных браузерах, как Opera, Chrome и “Яндекс.Браузер”.
  • Если используете VPN или прокси, отключите их и проверьте, изменилась ли скорость. Если она заметно вырастет, попробуйте сменить VPN / прокси-сервис или по возможности обходитесь без него.
  • Очистите устройство от мусора с помощью CCleaner или другой подобной утилиты.
  • Антивирус поможет проверить систему на наличие вредоносного и рекламного ПО и очистить её. Удалите все обнаруженные объекты.
  • Отключите от Сети лишние устройства, которые могут использовать её без вашего ведома. Это консоли, умные телевизоры и прочая техника.
  • Ну и напоследок, о сетевого оборудования и/или операционную систему до актуальной версии.






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