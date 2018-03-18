Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало фото бури на северном полушарии Юпитера, сделанное автоматической межпланетной станцией «Юнона».

Изображение сделано 7 февраля во время 11-го ближнего полета «Юноны» рядом с Юпитером. Сам корабль находится примерно в 12 тыс. км от облаков планеты, информирует svodka.net.

Космический аппарат «Юнона» был запущен 5 августа 2011 года с мыса Канаверал. Зонд прибыл к Юпитеру 4 июля 2016 года. Миссия по исследованию планеты продлится до февраля 2018 года. «Юнона» будет картографировать магнитные и гравитационные поля гигантской планеты.

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