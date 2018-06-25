В центре Одессы, на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел взрыв в ночь на понедельник, 25 июня. Взорвался автомобиль, который, по-видимому, был заминирован.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб, однако есть пострадавшие. Как отмечает Думская, ссылаясь на очевидцев, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.

Сообщается, что в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко - якобы во время взрыва он как раз выходил из дома. Пострадавшего госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе".

Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой и детьми, в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали.

Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног.

В тоже время жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3-х дней.

Напомним, агентство "Самсон" охраняло скандально известного бизнесмена-криптовалютчика Романа Купера, но после череды скандалов договор был разорван.

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