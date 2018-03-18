Международная группа ученых в лабораторных условиях создала светящийся слой энергии - шаровую молнию. Момент появления похожего на естественное явление магнитного вихря попал на видео, пишет со ссылкой на .

На сегодняшний день ученые поставили под сомнение существование шаровой молнии, поскольку распространилось много компрометирующих материалов. Считается, что светящийся энергетический слой появляется во время шторма и может проходить через твердые предметы. Шаровая молния отличается непредсказуемостью.Специалисты в и Финляндии с помощью двух противоположно направленных потоков электричества в лабораторных условиях создали приближенные к естественным явление. У физиков вышел синтетический электромагнитный узел в форме шара. Эксперимент был запечатлен на видео.

Авторы исследования считают, что шаровая молния имеет не только электрическую, но и квантовую природу.















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