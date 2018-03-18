Ди­рек­тор Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы за де­мо­кра­ти­че­ские выборы Ште­фа­ни Шиффер (ку­ра­тор ас­со­ци­а­ции "Голос") о воз­мож­но­сти при­зна­ния неза­кон­ны­ми вы­бо­ров в РФ (Звонок от имени спи­ке­ра Вер­хов­ной Рады Па­ру­бия). Далее - ко­ор­ди­на­то­ры на­блю­да­те­лей На­валь­но­го по Крас­но­яр­ску и Йошкар-Оле, ко­то­рые го­во­рят, что готовы сде­лать все от них за­ви­ся­щее, чтобы ино­стран­ная пресса по­лу­чи­ла необ­хо­ди­мую им по­ста­но­воч­ную «кар­тин­ку», чтобы выборы в России меж­ду­на­род­ное со­об­ще­ство при­зна­ло неза­кон­ны­ми. Хотя на момент звон­ков выборы еще не со­сто­я­лись (звонок от вы­ше­сто­я­ще­го ру­ко­вод­ства из Москвы). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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