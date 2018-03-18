|Штефани Шиффер (куратор ассоциации "Голос") о выборах в РФ и наблюдатели Навального (пранк от Вована и Лексуса - видео 20 мин)
|18.03.2018 14:26
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Директор Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер (куратор ассоциации "Голос") о возможности признания незаконными выборов в РФ (Звонок от имени спикера Верховной Рады Парубия). Далее - координаторы наблюдателей Навального по Красноярску и Йошкар-Оле, которые говорят, что готовы сделать все от них зависящее, чтобы иностранная пресса получила необходимую им постановочную «картинку», чтобы выборы в России международное сообщество признало незаконными. Хотя на момент звонков выборы еще не состоялись (звонок от вышестоящего руководства из Москвы).
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