Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что у президента России Владимира Путина вполне могут быть двойники, однако маловероятно то, что он будет им доверять выполнение его роли, передает со ссылкой на .

Свое мнение он озвучил в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю, которое опубликовано на Youtube-канале журналиста.

"Думаю, что да (есть двойники. — Ред.), но не знаю точно. Когда он встречается и встречался с главными редакторами или журналистами, у меня никаких сомнений не было, что был Путин, потому что были некие элементы разговора, интонации", — вспоминает он о своем опыте общения с президентом Российской Федерации.

Венедиктов также отметил, что первые слухи, о том, что российский руководитель имеет двойников, начали появляться в 2006 году.

"Конечно, все может быть, но я не уверен. Но я думаю, что Путин не доверился бы двойникам", — подытожил журналист.















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