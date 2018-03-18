Паралимпийская сборная Украины повторила свой лучший результат в истории на зимних Паралимпийских Играх завоевав 7 золотых наград.

Украинские лыжники выиграли золото в последний день Паралимпиады, информирует svodka.net.

Свою рекордную седьмую золотую медаль лыжники завоевали в эстафете. А вот в открытой лыжной эстафете 4х2,5 км украинцы остались без медалей, став пятыми.

В последний день «белых» Игр-2018 на высшую ступень пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, занявшие первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км.

А вот в открытой лыжной эстафете 4х2,5 км украинцы остались без медалей, став пятыми.

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Таким образом, по итогам Паралимпиады в Пхенчхане в активе сборной Украины 22 награды — 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Ранее такое достижение у наших паралимпийцев было лишь на Паралимпиаде 2006 в Турине.

В медальном зачете Украина завершила Паралимпийские игры на шестом месте.

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