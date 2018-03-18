|Новий скандал? Вагітна Світлана Лобода знялась у російській рекламі (ВІДЕО)
|18.03.2018 14:54
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Відома співачка Світлана Лобода, яка зараз взяла тайм-аут у співочій кар'єрі через другу вагітність, не покинула рекламний бізнес - принаймні, на російських телеканалах зірку можна побачити із завидною регулярністю.
Днями Лободу помітили у рекламі однії з російських премій, яка відбудеться у травні 2018 року. Співачка активно запрошує глядачів та шанувальників відвідати дійство, незважаючи на те, що сама в цей час буде в Лос-Анджелесі, куди вже переїхала готуватися до пологів.
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