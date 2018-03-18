Майкл Джесон – певец, который оставил после себя большой след, несмотря на все противоречивые разговоры, сопровождавшие его во время жизни и даже после смерти, пишет со ссылкой на .

Сегодня мы расскажем о знаменитом ранчо Джексона. В Неверлэнд мечтали попасть многие, но всем известно, чем заканчивались для певца приглашения туда различных детей. После смерти Майкла в его поместье нашли немало странных вещей. И вот самые шокирующие из них…

Перчатки из фильма «Эдвард Руки-ножницы»

Реквизит, который Джонни Депп надевал в знаменитой картине Тима Бертона, хранился в доме у Майкла Джексона. После смерти певца перчатки выставили на аукцион.

Куклы, изображающие детей, в реальном размере

В 2003 году следователи посетили дом Джексона и нашли там несколько детских кукол в натуральную величину. Они были одеты в джинсы и кроссовки. Некоторых даже расположили так, будто они вели разговор.

Дверной молоточек с целующимися мальчиками

Думаю, многие посетители дома Джексона чувствовали некий дискомфорт, пытаясь постучать в дверь.

Трон

Неудивительно, что у короля поп-музыки должен быть трон. Говорят, что певец приобрел его только за 1 800 долларов, потому что в отделке этого предмета не использовались драгоценные предметы вроде золота. После смерти Джексона трон также продали на аукционе.

Движущаяся бабушка, которая предсказывает судьбу

Не могу сказать, насколько функциональна была эта штука. Но почему-то без проблем представляю, как сидит перед ней и задает вопросы…

Изображение Майкла Джексона в роли Гамельнского крысолова

Если кто не в курсе, согласно средневековой легенде, один мужчина избавил город Гамельн от крыс, используя волшебную дудочку. Потом власти отказались вознаградить его, и, в отместку, крысолов тем же способом вывел из города всех детей и утопил их. Околдованные взрослые не могли помешать ему.

Многие защищают Джексона, когда его обвиняют в различных извращенных отношениях с детьми. Но, глядя на такие картины, всё меньше веришь певцу.

Картина Маколея Калкина, которую тот нарисовал пальцами

Отношения между Калкиным и Джексоном не раз обсуждались, в том числе и в суде. Когда певца обвинили в растлении несовершеннолетних, актер стал на его защиту. Он рассказал, что действительно ночевал в доме у Джексона, но ничего предосудительного поп-король не делал.

Голова Джексона в виде робота

Интересно, Майкл хотя бы раз надевал ее, когда был дома? Говорят, что стоит эта штука около 2 400 долларов.

Костюм Бэтмена

Неудивительно, что эта штука есть в доме у Джексона. Он был большим фанатом фильма. Говорят, что в 1989 году только из-за слишком плотного гастрольного графика Майкл не стал писать музыку для фильма. Только представь себе поп-короля в этом костюме, восседающего на троне… Та еще картина, не правда ли?

Слепки лица Джексона

Каждый такой слепок стоил около 600 долларов. Они изображают Майкла во время исполнения песен. Но, если этого не знать, кажется, что он кричит или ему очень больно. В общем, странные штуки, очень странные…

Статуи сказочных существ

Это видимо отсылка к «Питеру Пэну», но всё равно смотрится очень дико. Кажется, в этом доме за тобой постоянно «следят» глаза каких-то статуй или манекенов. Жутковато…

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