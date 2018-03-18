Всего под госучреждением протестовали до сотни человек.

Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, информирует svodka.net.

Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля. Об этом сообщается со ссылкой на «112 Украина».

Около 12:00 митингующие установили мини-копию Кремля и подожгли ее.

Горела конструкция несколько минут, после чего дым рассеялся и митингующие снова разошлись по установленным палаткам», — отметила корреспондент.

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По состоянию на 14:00 на улице под зданием находятся около 50 человек, меры безопасности до сих пор усилены. По периметру дежурят десятки правоохранителей.

Стычек или провокаций нет.

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