|Поджог мини-копии Кремля во Львове
|18.03.2018 15:11
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Всего под госучреждением протестовали до сотни человек.
Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, информирует svodka.net.
Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля. Об этом сообщается со ссылкой на «112 Украина».
Около 12:00 митингующие установили мини-копию Кремля и подожгли ее.
Горела конструкция несколько минут, после чего дым рассеялся и митингующие снова разошлись по установленным палаткам», — отметила корреспондент.
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По состоянию на 14:00 на улице под зданием находятся около 50 человек, меры безопасности до сих пор усилены. По периметру дежурят десятки правоохранителей.
Стычек или провокаций нет.